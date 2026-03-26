MaxCyte präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MaxCyte veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

MaxCyte hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

MaxCyte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,420 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MaxCyte ein Ergebnis je Aktie von -0,390 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 14,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 33,03 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 38,63 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at