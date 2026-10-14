MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
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14.10.2026 15:09:02
MaxCyte Sees Preliminary Q3 Core Revenue Of About $8.1 Mln, Raises FY26 Guidance; Shares Up
(RTTNews) - Wednesday, MaxCyte, Inc. (MXCT), a cell-engineering company supporting the development of next-generation cell therapies, announced preliminary third-quarter revenue and raised its revenue guidance for 2026.
MaxCyte expects third-quarter core revenue of approximately $8.1 million, up 26% year-over-year. Strategic Platform License revenue is expected to exceed $1 million, including a $1 million milestone payment.
In addition, MaxCyte raised its 2026 revenue forecast to approximately $34 million, up from its previous guidance of $30 million-$32 million. This includes $28 million in core business revenue and $6 million from its Strategic Platform License program, comprising $4 million in milestone payments and $2 million in commercial royalties.
MaxCyte expects 15% core revenue growth in the second half of 2026 and raised SPL revenue guidance after achieving its second milestone of the year.
On the Nasdaq in the pre-market hours, the shares were trading 17.18 percent up at $1.1300, after closing Tuesday's trading 3.09 percent down.
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