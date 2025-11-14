MaxCyte: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MaxCyte präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MaxCyte mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at