26.03.2026 06:31:28

MaxCyte stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MaxCyte präsentierte am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 GBP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 GBP erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 5,5 Millionen GBP in den Büchern – ein Minus von 19,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MaxCyte 6,8 Millionen GBP erwirtschaftet hatte.

MaxCyte vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,320 GBP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MaxCyte 25,06 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 30,23 Millionen GBP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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