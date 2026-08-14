MaxCyte stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MaxCyte äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MaxCyte ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

MaxCyte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at