Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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04.06.2026 12:05:00
Maxed out on TSMC, Samsung and SK Hynix, what emerging-market funds are buying now
Fund managers who’ve made a killing this year with positions in the three top-performing emerging market stocks are increasingly being forced to diversify elsewhere.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Samsung
|351 500,00
|-2,50%
|Samsung ADRs
|3 090,00
|-3,59%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|220 000,00
|-4,97%
|Samsung GDRS
|4 920,00
|-2,38%
|SK hynix Inc.
|2 298 000,00
|-2,63%
|SK hynix Inc (spons. ADRs)
|1 310,00
|-4,73%
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