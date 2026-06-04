Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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04.06.2026 12:05:00

Maxed out on TSMC, Samsung and SK Hynix, what emerging-market funds are buying now

Fund managers who’ve made a killing this year with positions in the three top-performing emerging market stocks are increasingly being forced to diversify elsewhere.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Samsung GDRS 4 920,00 -2,38% Samsung GDRS
SK hynix Inc. 2 298 000,00 -2,63% SK hynix Inc.
SK hynix Inc (spons. ADRs) 1 310,00 -4,73% SK hynix Inc (spons. ADRs)

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