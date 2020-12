Maxeon Solar Technologies begrüßt Mark Babcock als Chief Revenue Officer

Führendes Unternehmen der Solarbranche will internationales Wachstum ankurbeln und die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden weltweit stärken

SINGAPUR, 18. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, gab heute eine strategische Ergänzung seines Führungsteams bekannt: Mark Babcock tritt mit sofortiger Wirkung als Chief Revenue Officer (CRO) in das Unternehmen ein.

Babcock berichtet an CEO Jeff Waters und wird für alle umsatzgenerierenden Prozesse, die Beschleunigung der Expansionsstrategie und des internationalen Wachstums des Unternehmens sowie für die Bereitstellung der besten Erfahrung für Installationspartner, Distributoren und Kunden weltweit verantwortlich sein. Außerdem wird er auch für die Identifizierung neuer Umsatzmöglichkeiten und für die Erschließung neuer Absatzmärkte verantwortlich sein. Babcock wird ferner alle Market-Facing/Go-to-Market-Funktionen leiten.

„Wir freuen uns, dass wir unser talentiertes Führungsteam um einen Branchenveteranen von Marks Kaliber erweitern können", erklärte Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies. „Mark bringt umfangreiche Erfahrung in der Führung internationaler, leistungsstarker Teams und im Aufbau von Vertriebskanälen zur Erzielung eines nachhaltigen Wachstums mit. Diese bewährten Fähigkeiten und seine profunden Kenntnisse der Solarbranche werden Maxeon helfen, unseren globalen Downstream-Wachstumskurs fortzusetzen."

Babcocks Management-Karriere erstreckt sich über zwei Jahrzehnte mit 15 Jahren Erfahrung auf VP-Ebene. Bevor er zu Maxeon Solar Technologies kam, war er Managing Partner bei Eurogility, einer Beratungsfirma für den Markteintritt. Davor hatte Babcock leitende Positionen mit regionaler und globaler Verantwortung im Solargeschäft für dezentrale Energieerzeugung bei Flex, SunEdison und SunPower inne. Er war außerdem in leitenden Positionen bei der Carrier Corporation und bei United Technologies Fire and Security tätig. Babcock begann seine berufliche Laufbahn bei der NationsBank (heute Bank of America).

„Ich freue mich, Maxeon in dieser entscheidenden Phase der Entwicklung als unabhängiges Unternehmen beizutreten und mit einem so engagierten Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir unsere Strategie zum Ausbau des bestehenden Geschäfts in über 100 Ländern umsetzen und gleichzeitig die Expansion in neue vielversprechende Märkte vorantreiben", kommentierte Babcock. „Ich freue mich darauf, zur Verwirklichung von Maxeons überzeugendem Ziel - Powering Positive Change - beizutragen. wir werden unsere Kunden weltweit in die Lage versetzen, positive Veränderungen zu bewirken."

Diese Ernennung fällt in eine Zeit des Wachstums und der Expansion von Maxeon. Im August wurde das Unternehmen von der SunPower Corporation abgespalten und wird seitdem als unabhängige öffentliche Einrichtung an der NASDAQ notiert. Babcock wird das wachsende Team von Maxeon am Hauptsitz in Singapur verstärken.

Mit dem Eintritt von Mark Babcock in das Unternehmen wird Jim Dawe, Vice-President Global Sales and Marketing der SunPower Corporation, seine Aufgaben im Laufe des Jahres auf Mark übertragen.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change™. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule der Marke SunPower® in mehr als 100 Ländern und vertreibt die Marke SunPower weltweit außer in den USA und Kanada. Zudem ist es bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 900 Patente und zwei in ihrer Kategorie besten Produktserien mit Solarmodulen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.100 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarindustrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Zeitpunkt und die Erfolgserwartungen des Unternehmens bei seiner Expansionsstrategie in bestehenden und neuen Märkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Einreichungen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, einschließlich unseres Formulars 20-F, das von der SEC am 4. August 2020 für wirksam erklärt wurde, insbesondere unter der Überschrift „Item 3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online oder im Abschnitt „SEC Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings zu Verfügung. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den uns derzeit verfügbaren Informationen, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

