Maxeon Solar Technologies, Pte: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maxeon Solar Technologies, Pte präsentierte in der am 25.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,810 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maxeon Solar Technologies, Pte -1,324 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 221,5 Millionen USD, gegenüber 245,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,81 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,790 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,305 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Maxeon Solar Technologies, Pte 783,28 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 844,84 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 5,744 USD und einen Umsatz von 788,78 Millionen USD in Aussicht gestellt.

