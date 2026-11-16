MAXGROW INDIA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MAXGROW INDIA stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MAXGROW INDIA ein EPS von 32,78 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent auf 56,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at