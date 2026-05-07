Maximus Aktie
WKN: 907462 / ISIN: US5779331041
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07.05.2026 12:40:33
Maximus Inc Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Maximus Inc (MMS) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $98.06 million, or $1.80 per share. This compares with $96.57 million, or $1.69 per share, last year.
Excluding items, Maximus Inc reported adjusted earnings of $113.02 million or $2.07 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.1% to $1.305 billion from $1.361 billion last year.
Maximus Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.06 Mln. vs. $96.57 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $1.69 last year. -Revenue: $1.305 Bln vs. $1.361 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.25 To $ 8.55 Full year revenue guidance: $ 5.2 B To $ 5.35 B
For the full year 2026, the company now adjusted EBITDA of expects $739 - $761 millions
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