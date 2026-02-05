Maximus Inc Reports Rise In Q1 Income

(RTTNews) - Maximus Inc (MMS) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $93.94 million, or $1.70 per share. This compares with $41.19 million, or $0.69 per share, last year.

Excluding items, Maximus Inc reported adjusted earnings of $102.28 million or $1.85 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.1% to $1.345 billion from $1.402 billion last year.

Maximus Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93.94 Mln. vs. $41.19 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $0.69 last year. -Revenue: $1.345 Bln vs. $1.402 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.05 To $ 8.35 Full year revenue guidance: $ 5.200 B To $ 5.350 B