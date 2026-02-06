Maximus informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maximus hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maximus in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden USD im Vergleich zu 1,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at