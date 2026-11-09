Maximus International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maximus International lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Maximus International 587,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 458,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at