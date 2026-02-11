Maximus International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maximus International gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Maximus International 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maximus International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434,5 Millionen INR im Vergleich zu 369,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at