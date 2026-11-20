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20.11.2026 06:31:28
Maximus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Maximus hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maximus in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,27 USD, nach 5,51 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Maximus im vergangenen Geschäftsjahr 5,23 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maximus 5,43 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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