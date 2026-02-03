Maxio Technology (Hangzhou) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maxio Technology (Hangzhou) A hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent auf 410,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Maxio Technology (Hangzhou) A 0,260 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Maxio Technology (Hangzhou) A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,295 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at