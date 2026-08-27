Maxio Technology (Hangzhou) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maxio Technology (Hangzhou) A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 498,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 368,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at