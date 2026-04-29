Maxio Technology (Hangzhou) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maxio Technology (Hangzhou) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maxio Technology (Hangzhou) A -0,050 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 355,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 47,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at