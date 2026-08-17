Maxis Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maxis Bhd präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,050 MYR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maxis Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,56 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at