Maxis Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Maxis Bhd hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Maxis Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,59 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at