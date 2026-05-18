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18.05.2026 06:31:29
Maxis Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Maxis Bhd äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,73 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 2,61 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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