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09.11.2026 06:31:29
Maxis Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Maxis Bhd hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,06 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maxis Bhd 0,050 MYR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maxis Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 2,59 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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