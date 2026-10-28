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28.10.2026 06:31:29
Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,83 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Maxone Semiconductor (Suzhou) A mit einem Umsatz von insgesamt 431,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 58,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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