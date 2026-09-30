Maxus Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maxus Mining hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at