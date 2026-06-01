Maxus Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maxus Mining veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at