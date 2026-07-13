Maxvalu Tokai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maxvalu Tokai veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 51,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 63,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maxvalu Tokai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 95,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 95,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at