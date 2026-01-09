Maxvalu Tokai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Maxvalu Tokai hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92,08 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at