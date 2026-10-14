Maxvalu Tokai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maxvalu Tokai lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maxvalu Tokai ein EPS von 114,61 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 97,61 Milliarden JPY gegenüber 96,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at