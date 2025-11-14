Maxwell Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maxwell Industries hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,25 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maxwell Industries 0,100 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 660,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 592,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at