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29.05.2026 06:31:29
Maxwell Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Maxwell Industries gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 INR. Im Vorjahresviertel hatte Maxwell Industries 0,280 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 715,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 649,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Maxwell Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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