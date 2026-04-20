NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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20.04.2026 11:06:00

May 21 Could Be a Terrible Day for AI Titan Nvidia, Based on What History Tells Us

More than 30 years ago, the advent and proliferation of the internet changed the world forever. It provided businesses with new pathways to market and sell to customers, and paved the way for the retail investor revolution by breaking down information barriers that had existed between Wall Street and Main Street for over a century.Investors have been waiting a long time for the next breakthrough technology, and artificial intelligence (AI) has answered the call. Empowering software and systems with the tools to make autonomous, split-second decisions is a multitrillion-dollar addressable opportunity -- and that's all thanks to Nvidia's (NASDAQ: NVDA) hardware.But while Nvidia's graphics processing units (GPUs) are dominating in AI-accelerated data centers, history suggests a day of reckoning is approaching for its stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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