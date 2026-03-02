MayAir Technology (China) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MayAir Technology (China) A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,320 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 439,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,860 CNY gegenüber 1,43 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 1,93 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,72 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,29 Milliarden CNY beziffert.

