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02.11.2026 06:31:29
MayAir Technology (China) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MayAir Technology (China) A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,53 CNY. Im letzten Jahr hatte MayAir Technology (China) A einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MayAir Technology (China) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 620,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 551,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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