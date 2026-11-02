MayAir Technology (China) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MayAir Technology (China) A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,53 CNY. Im letzten Jahr hatte MayAir Technology (China) A einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MayAir Technology (China) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 620,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 551,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at