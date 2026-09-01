MayAir Technology (China) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MayAir Technology (China) A ließ sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MayAir Technology (China) A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MayAir Technology (China) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 621,3 Millionen CNY gegenüber 617,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at