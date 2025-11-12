Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
12.11.2025 07:12:47
Maybank cuts Sea target price with ‘hold’ call on softer Shopee margins, HSBC maintains ‘buy’ call
Tech company’s prioritisation of growth and building of competitive moats could ‘slow near-term monetisation gains’, says Maybank ResearchWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!