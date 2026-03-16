SATS Aktie
ISIN: US82929Q1085
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17.03.2026 00:00:00
Maybank initiates ‘buy’ on Sats, citing cargo growth prospects
The brokerage has set a target price of S$4.52 for the in-flight caterer and ground handlerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu SATS Ltd Unsponsored American Deposit Reciept Repr 10 Shs
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