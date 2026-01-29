29.01.2026 06:31:29

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Maybank Kim Eng Securities (Thailand) im vergangenen Quartal 588,8 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 726,7 Millionen THB umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,390 THB. Im Vorjahr waren 0,810 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,22 Milliarden THB – eine Minderung um 19,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,74 Milliarden THB eingefahren.

