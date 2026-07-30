Maybank Kim Eng Securities (Thailand) präsentierte Quartalsergebnisse

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,25 Prozent auf 631,8 Millionen THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 485,1 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at