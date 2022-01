Maydorns Meinung: Deutsche Bank, Microsoft, Activision, Tesla, Apple, Biontech, Valneva, Varta, JinkoSolar, Standard Lithium

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Deutsche Bank hat 2021 so viel verdient, wie seit 10 Jahren nicht mehr, Glückwunsch. Aber es sogar noch weitaus mehr sein können, wenn man sich nicht selbst seiner Chancen beraubt hätte. Im Vergleich zur US-Konkurrenz ist die Entwicklung der vergangenen Jahre alles andere als überzeugend – um es einmal vorsichtig auszudrücken.Microsoft begeistert alleAuf ganzer Linie überzeugt hat indes Microsoft mit seinen jüngsten Zahlen. In allen Geschäftsbereichen kommt man gut voran und blickt zudem optimistisch nach vorn. Das exzellente Ergebnis hat nicht nur die Aktie von Microsoft spürbar belebt, sondern dem gesamten Technologiesektor zu einem echten Befreiungsschlag verholfen.Tesla überzeugt und mahnt zugleichAuch Tesla hat am Mittwochabend sehr gute Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Allerdings gab es – vom Chef höchstpersönlich – auch ein paar Molltöne im Rahmen des Analystencalls.Was Tesla in diesem Jahr ausbremsen könnte, erfahren Sie in der neuen TV-Ausgabe von Maydorns Meinung. Darüber hinaus geht es um die Aktien von Activision, Apple JinkoSolar und Standard Lithium