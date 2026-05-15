Mayfair Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mayfair Gold hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mayfair Gold -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at