Mayfair Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mayfair Gold präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at