Mayinglong Pharmaceutical Group Stock gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mayinglong Pharmaceutical Group Stock äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mayinglong Pharmaceutical Group Stock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 999,4 Millionen CNY – ein Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mayinglong Pharmaceutical Group Stock 971,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at