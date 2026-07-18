Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.07.2026 17:39:21
Mayor of Berlin says he won't run for reelection
Berlin Mayor Kai Wegner withdrew from the reelection race this fall. His decision to play tennis during the power outage in January was among missteps that has dented his reputation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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