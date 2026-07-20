Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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20.07.2026 15:43:20

Mayor of Berlin says he won't run for reelection

Berlin Mayor Kai Wegner withdrew from the reelection race this fall. His decision to play tennis during the power outage in January was among missteps that has dented his reputation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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