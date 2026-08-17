Mayr-Melnhof Karton Aktie

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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Übernahme 17.08.2026 13:29:00

Mayr-Melnhof-Aktie dreht ins Plus: Deutsches Kartonwerk Arnsberg gekauft

Mayr-Melnhof-Aktie dreht ins Plus: Deutsches Kartonwerk Arnsberg gekauft

Der Verpackungskonzern Mayr-Melnhof (MM) kauft in Deutschland zu. Die Sparte MM Board & Paper hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbetriebs des deutschen Recyclingkartonwerks R.D.M. Arnsberg unterzeichnet.

Das teilte Mayr-Melnhof am Montag mit. Die Transaktion, die im Rahmen eines Asset Deals erfolgt, muss noch wettbewerbsrechtlich genehmigt werden. Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Das Werk Arnsberg hat eine Jahreskapazität von rund 230.000 Tonnen Recyclingkarton. Mayr-Melnhof erwartet sich Synergien durch die Integration des neuen Standorts in seine Produktion in Deutschland, die mehrere Karton- und Verarbeitungswerke umfasst. Alle Beschäftigten des Werks sollen übernommen werden.

Die MM-Aktie dreht an der Börse in Wien ins Plus und gewinnt zeitweise 0,12 Prozent auf 83,50 Euro.

APA

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Bildquelle: Mayr-Melnhof

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