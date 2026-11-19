Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Verluste voraus
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19.11.2026 21:02:00
Mayr-Melnhof-Aktie: Konzern erwartet Millionenverlust durch Sonderabschreibungen
Der börsennotierte Karton-, Papier- und Verpackungskonzern Mayr-Melnhof (MM) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Sonderabschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 Mio. Euro bis minus 340 Mio. Euro. Die Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten der Mayr-Melnhof-Gruppe für 2026 habe "einen voraussichtlichen, nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro ergeben", teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.
Mayr-Melnhof erwartet hohe Abschreibungen und operative Belastungen
Die Wertminderung betreffe Sachanlagen und Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und sei primär auf schwächere Cash-Flow-Prognosen zurückzuführen, erklärte der Konzern. Die Wertminderung hat nach Unternehmensangaben keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA 2026 der MM Gruppe. Dieses werde insbesondere durch "den starken Anstieg der Energiekosten in der Division Board & Paper belastet" und in einer Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. Im Vorjahr lag der Nettogewinn der Mayr-Melnhof Karton AG noch bei 77 Mio. Euro.
Verkauf der Verpackungssparte an KPS Capital Partners
Am 10. November hatte die Mayr-Melnhof-Gruppe überraschend bekanntgegeben, die Mehrheit an ihrem Verpackungsgeschäft an den US-Investor KPS Capital Partners zu verkaufen. Mayr-Melnhof soll 30 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Die Verpackungssparte wurde in dem Deal mit 2,4 Mrd. Euro bewertet. An die Mayr-Melnhof-Gruppe sollen daraus nach Abzug gewisser Verpflichtungen 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro fließen. Die bei Mayr-Melnhof verbleibenden 30 Prozent werden nur mehr mit 400 Mio. Euro bewertet, weil KPS auf das Unternehmen weitere Schulden aufnimmt, die neue MM Packaging also höher verschuldet sein wird.
APA
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