Mayr-Melnhof-Aktie leichter: Mayr-Melnhof übernimmt Eson Pac

Der börsennotierte Karton- und Papierhersteller Mayr-Melnhof (MM) hat die schwedische Eson Pac komplett übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Damit werde die Wachstumsstrategie für Packaging vorangetrieben, hieß es weiters. Verkäufer waren den Angaben zufolge der Mehrheitsgesellschafter Nalka Invest AB und die Minderheitsgesellschafter aus Familie und Management. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Eson Pac beschäftige derzeit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erziele pro Jahr einen Umsatz von etwa 48 Mio. Euro. Der schwedische Verpackungshersteller mit Sitz in Veddige betreibt vier Produktionsstandorte - drei in Schweden und einen in Dänemark -, die sich auf Faltschachteln, Beipackzettel und Etiketten konzentrieren. Eson Pac produziert laut Mayr-Melnhof (MM) "hochwertige Sekundärverpackungen für die Pharmaindustrie".

"Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Präsenz innerhalb des Premiumbereichs der Packagingdivision", teilte MM-Chef Peter Oswald mit. Die Transaktion ergänze die aktuelle Kundenbasis ideal und biete "attraktive neue Möglichkeiten". "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dem hochqualifizierten Team von Eson Pac den gemeinsamen Wachstumskurs erfolgreich vorantreiben werden", so der CEO.

Die Aktie von Mayr-Melnhof verliert am Montag an der Wiener Börse zeitweise 0,12 Prozent auf 161,00 Euro.

kre/itz

(APA)