Mayr-Melnhof-Aktie mit Kurssprung: Konzern verkauft Mehrheit am Packaging-Geschäft - PK angekündigt

Mayr-Melnhof Karton hat sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt.

Der Unternehmenswert beläuft sich auf 2,4 Mrd. Euro, teilte Mayr-Melnhof Karton Montagabend in einer Aussendung mit. Die Aktionäre sollen eine Sonderdividende erhalten.

Das Packaging-Geschäft wird an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners veräußert. Nach Vollzug des Verkaufes wird KPS Capital Partners 70 Prozent an der Holdinggesellschaft halten, Mayr-Melnhof Karton 30 Prozent. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging.

Der Unternehmenswert entspricht etwa dem 9-fachen des für heuer prognostizierten EBITDA. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro. Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden, kann sich der Anteil von Mayr-Melnhof auf mindestens 20 Prozent reduzieren, ohne dass KPS Capital Gegenleistungen erbringen müsste.

Sonderdividende für die Aktionäre

Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden, kann sich der Anteil von Mayr-Melnhof auf mindestens 20 Prozent reduzieren, ohne dass KPS Capital Gegenleistungen erbringen müsste.

Zwischen 500 und 600 Mio. Euro sind für eine Sonderdividende vorgesehen. Die Mayr-Melnhof Gruppe rechnet mit einer Nettoliquidität von rund 800 bis 900 Mio. Euro. Der Betrag soll für Schuldentilgung oder für strategische Opportunitäten verwendet werden. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 gerechnet.

PK Mayr-Melnhof zum Verkauf seines Packaging-Geschäfts

Der Geschäftsführer der Mayr-Melnhof Karton AG, Peter Oswald, wird sich heute, Dienstag, 10. November 2026, 09.00 Uhr in einem Pressegespräch zum Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners äußern. Ort: Conference Center (2. Stock), Mayr-Melnhof Karton AG, Floragasse 7, 1040 Wien. Die APA wird in Wort und Bild berichten.

Mayr-Melnhof-Aktie springt 16 Prozent in die Höhe

Die Aktien des Mayr-Melnhof Karton sind am Dienstag im Frühhandel an der Wiener Börse zeitweise um mehr als 20 Prozent in die Höhe gegangen. Schlussenldich notierten sie noch 9,25 Prozent höher bei 73,20 Euro. Grund ist, dass Mayr-Melnhof Karton sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt hat.

"Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar. Der Deal setze beträchtliche Werte frei und räume frühere Bedenken hinsichtlich der Bilanz aus, heißt es weiter. Gleichzeitig werde das Unternehmen über ein deutlich schwächeres Profil bei den wiederkehrenden Erträgen verfügen. "Packaging" sei bisher der einzige Geschäftsbereich gewesen, der einen nennenswerten positiven EBIT-Beitrag geliefert habe, während der Bereich "Board & Paper" seit dem Geschäftsjahr 2023 Verluste schreibe.

APA