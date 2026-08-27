Mayr-Melnhof-Aktie schwächelt: Führungsteam wird aufgestockt

Ab kommender Woche wird der Konzern von fünf Vorständen geführt statt drei. Neu hinzu kommen Andreas Koppitz (46), der für die Division Pharma & Healthcare Packaging verantwortlich zeichnet, und Alexander Loimayr (47), der für den Bereich Board und Paper zuständig ist, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

Bereits in dem Gremium vertreten sind Peter Oswald als CEO, Franz Hiesinger als Finanzvorstand und Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), dessen Mandat per 1. Mai 2027 für die darauffolgenden drei Jahre bereits heuer im April vorzeitig verlängert wurde.

Aus den eigenen Reihen

Mit der Erweiterung des Vorstands um "zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen" trage das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.

Koppitz verantworte die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche. Loimayr führe seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als Finanzchef tätig gewesen sei, und verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie.

Die Mayr-Melnhof-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 0,77 Prozent auf 77,40 Euro.

kre/ivn

(APA)