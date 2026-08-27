Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Führungsspitze
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27.08.2026 14:14:00
Mayr-Melnhof-Aktie schwächelt: Führungsteam wird aufgestockt
Bereits in dem Gremium vertreten sind Peter Oswald als CEO, Franz Hiesinger als Finanzvorstand und Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), dessen Mandat per 1. Mai 2027 für die darauffolgenden drei Jahre bereits heuer im April vorzeitig verlängert wurde.
Aus den eigenen Reihen
Mit der Erweiterung des Vorstands um "zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen" trage das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.
Koppitz verantworte die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche. Loimayr führe seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als Finanzchef tätig gewesen sei, und verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie.
Die Mayr-Melnhof-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 0,77 Prozent auf 77,40 Euro.
kre/ivn(APA)
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Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
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09:28
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
08:00
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (EQS Group)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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21.08.26
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21.08.26
|Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|22.08.24
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|77,40
|-0,77%