Mayr-Melnhof-Aktie sinkt: Mayr-Melnhof trennt sich vom Russland-Geschäft

Die beiden Packaging-Standorte in Russland, in St. Petersburg und Pskov, gingen an den lokalen Investor Granelle. Der Verkaufspreis belief sich auf rund 134 Mio. Euro, wie der Kartonhersteller heute mitteilte.

2021 erzielten die Werke laut Unternehmensangaben gemeinsam Umsatzerlöse von rund 124 Mio. Euro. Aus der Transaktion wird eine neutrale Ergebnisauswirkung für Mayr-Melnhof erwartet, heißt es in der Mitteilung.

In Wien sinkt die Mayr-Melnhof-Aktie zeitweise 1,77 Prozent auf 155,00 Euro.

sag/cgh

APA